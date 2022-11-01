2022/11/01 | 23:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ: ضبط (6) حاويات مخالفة للشروط في منفذ ميناء أم قصر الشمالي منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال مصادرنا الخاصة وتدقيق المنفيست للحاويات المتأخرة والحاويات المخفية تم ضبط حاويات عدد (6) مخالفة لشروط وضوابط […]

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