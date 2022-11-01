ما تأثير الانتخابات النصفية على العالم وأين العرب في هذا الاستحقاق؟

2022/11/02 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش هذا الجزء من الحرة الليلة، والمخصص لتغطية الانتخابات الأميركية النصفية، أسباب الاهتمام العالمي بالانتخابات وتأثيرها على العالم..بالإضافة إلى دور المواطنين العرب في هذا الاستحقاق.

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