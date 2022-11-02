استطلاعات للرأي: نتنياهو قد يحصل على أغلبية ضئيلة في انتخابات إسرائيل

2022/11/02 | 00:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج استطلاعات لآراء الناخبين الإسرائيلين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، يوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، قد يحصل على أغلبية ضئيلة في الانتخابات.

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