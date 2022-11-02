2022/11/02 | 00:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hfinHm-COaU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدوبرداني: الديمقراطي الكوردستاني لم يصوت على حل مجالس المحافظات والفساد أصبح لايطاق بعد حلها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدوبرداني: الديمقراطي الكوردستاني لم يصوت على حل مجالس المحافظات والفساد أصبح لايطاق بعد حلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).