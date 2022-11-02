2022/11/02 | 00:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EbQs3ZB535Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لا عودة للاعبين المخضرمين لصفوف المنتخب في وقت إضافي مع هشام محمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لا عودة للاعبين المخضرمين لصفوف المنتخب في وقت إضافي مع هشام محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).