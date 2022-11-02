رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر يؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

2022/11/02 | 00:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وامير قطر تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد التقى، اليوم، في العاصمة الجزائرية، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش اجتماعات القمة العربية بدورتها الحادية والثلاثين التي بدأت أعمالها اليوم في الجزائر".

وأضاف البيان ان "الطرفيان بحثا، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، مشيرا الى انه "جرى التأكيد على ضرورة توسيع آفاق التعاون وبما يخدم استقرار المنطقة وتطلعات شعوبها في التقدم والرفاه".

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