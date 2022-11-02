محمد توفيق علاوي يوجه رسالة الى محافظ بغداد

2022/11/02 | 00:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السياسي العراقي والوزير السابق

محمد توفيق علاوي ان أعظم صور الظلم في

العراق سرقات من قبل بضعة اشخاص فاسدين

يستولون ويسرقون مليارات الدولارات من

أموال المواطنين العراقيين، وإلى حد

الان لم تكشف حيثي

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