بالصور:شرطة كربلاء تداهم قاعة ألعاب ألكترونية وتعتقل صاحبها على أثر وجود أكثر من 60 طالب متسرب من المدرسة

2022/11/02 | 00:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهمت مفارز من قسم مكافحة الإجرام في

كربلاء ، صباح اليوم الاثنين قاعة ألعاب

ألكترونية وجد في داخلها أكثر من 60 طالب

متسرب من مختلف مدارس المحافظة، حيث تم

إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب

القاعة وإبلاغ

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