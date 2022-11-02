خريجو كربلاء يجددون تظاهراتهم أمام مبنى التربية ويطالبون الحكومة الجديدة بالتعيين

2022/11/02 | 00:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد خريجو التربويين والاداريين في

كربلاء من خلال تظاهراتهم امام مبنى

تربية المحافظة مطالبين الحكومة

العراقية بالتعيين من خلال اطلاق درجات

الحذف والاستحداث والتقاطع الوظيفي.





وقال ممثل الخرجين غير الم

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