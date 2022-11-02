قمة‭ ‬الجزائر‭:‬دعوة‭ ‬لبناء‭ ‬تكتل‭ ‬اقتصادي‭ ‬ومنح‭ ‬فلسطين‭ ‬العضوية‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة

2022/11/02 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس‭ ‬التونسي‭:‬لنتوحد‭ ‬ضد‭ ‬محاولات‭ ‬إسقاط‭ ‬الدول‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭:‬العرب‭ ‬يواجهون‭ ‬فترة‭ ‬عصيبة‭ ‬بشأن‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي الجزائر‭ – ‬الزمان‭ ‬ افتتح‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬أمس‭ ‬مؤتمر‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬منهم‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬والرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬وامير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬والرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ […]

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