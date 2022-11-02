2022/11/02 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس التونسي:لنتوحد ضد محاولات إسقاط الدول عبد المجيد تبون:العرب يواجهون فترة عصيبة بشأن الأمن الغذائي الجزائر – الزمان افتتح في الجزائر أمس مؤتمر القمة العربية بحضور عدد من القادة العرب منهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد وامير قطر الشيخ تميم بن حمد ال خليفة والرئيس الفلسطيني محمود عباس، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قمة الجزائر:دعوة لبناء تكتل اقتصادي ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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