2022/11/02 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام يتصدر عنوان استرداد الأموال العراقية المنهوبة الواجهة الحكومية اليوم، كما كان ذلك في الحكومات السابقة، لكن دائما علينا ان نسير الى امام ولا نلتفت الى الانتكاسات السابقة، حتى لو كانت هي تلاحقنا عبر اجترار سياقات مجرّبة وفاشلة. تدور أحاديث عدة في أكثر من رواق عراقي بالداخل والخارج، حول السُبل الكفيلة باسترجاع […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأموال المنهوبة..الداخل والخارج) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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