الأموال‭ ‬المنهوبة‭..‬الداخل‭ ‬والخارج

2022/11/02 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ يتصدر‭ ‬عنوان‭ ‬استرداد‭ ‬الأموال‭ ‬العراقية‭ ‬المنهوبة‭ ‬الواجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬اليوم،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الحكومات‭ ‬السابقة،‭ ‬لكن‭ ‬دائما‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نسير‭ ‬الى‭ ‬امام‭ ‬ولا‭ ‬نلتفت‭ ‬الى‭ ‬الانتكاسات‭ ‬السابقة،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬تلاحقنا‭ ‬عبر‭ ‬اجترار‭ ‬سياقات‭ ‬مجرّبة‭ ‬وفاشلة‭.‬ تدور‭ ‬أحاديث‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رواق‭ ‬عراقي‭ ‬بالداخل‭ ‬والخارج،‭ ‬حول‭ ‬السُبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬باسترجاع‭ […]

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