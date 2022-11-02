إردوغان واثق من تعاون الجميع لضمان تصدير الحبوب والبيت الابيض:ايران تقتل أوكرانيين أبرياء

2022/11/02 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو‭ – ‬إسطنبول‭ – ‬الزمان‭ – ‬واشنطن‭ — ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬ قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬لنظيره‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ “‬ضمانات‭ ‬حقيقية‭” ‬من‭ ‬كييف‭ ‬بشأن‭ ‬احترام‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬تصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬والذي‭ ‬علّقت‭ ‬روسيا‭ ‬مشاركتها‭ ‬فيه‭.‬ وخلال‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬إردوغان،‭ ‬اعتبر‭ ‬بوتين‭ ‬أنه‭ ‬من‭ “‬الضروري‭” ‬الحصول‭ ‬من‭ ‬كييف‭ […]

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