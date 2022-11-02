2022/11/02 | 01:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الثلاثاء 11/01/2022.عضو ائتلاف دولة...

ظهرت المقالة تفاعلات الساعة: الشبكة هرّبت 60 صهريجا يوميا..



ومنصب حميد الغزي يحتاج الى تصويت البرلمان أولاً على المسلة.

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