العراق وقطر يبحثان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك

2022/11/02 | 01:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى في العاصمة الجزائرية، أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش اجتماعات القمة العربية بدورتها الحادية والثلاثين التي بدأت أعمالها اليوم في الجزائر”.وأضاف، أن “الجانبين بحثا خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة توسيع آفاق التعاون وبما يخدم استقرار المنطقة وتطلعات شعوبها في التقدم والرفاه”.

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