2022/11/02 | 01:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q9LIazkfDkQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كهف "جارستين" يعود لأكثر من ١٢ ألف سنة قبل الميلاد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كهف "جارستين" يعود لأكثر من ١٢ ألف سنة قبل الميلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).