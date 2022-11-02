محمد صلاح يعادل رقم ستيفن جيرارد.. وينفرد بصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا

2022/11/02 | 02:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا، خلال مواجهة فريقه ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، والتي انتهت بفوز "الريدز" بهدفين دون مقابل، على أرضية ملعب "آنفيلد"، مساء يوم الثلاثاء، في ختام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

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