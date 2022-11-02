متى تنتهي أزمة النازحين في العراق؟

2022/11/02 | 02:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى متى تستمر أزمة النازحين في العراق؟ ما هي خطط الحكومات المحلية في المحافظات التي تأوي مخيمات النازحين؟

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