بايرن ميونخ يجدد فوزه على إنتر ميلان في دوري الأبطال

2022/11/02 | 02:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جدد فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم فوزه على ضيفه إنتر الايطالي 2-0، ليختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة من ستة انتصارات، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الثلاثاء.ودخل الفريقان الى المباراة بعد أن ضمنا مسبقًا بلوغهما الدور ثمن النهائي أمام برشلونة الاسباني وفيكتوريا بلزن […]

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