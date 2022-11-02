2022/11/02 | 03:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لبيد، على ضرورة "انتظار النتائج النهائية" للانتخابات التشريعية، وذلك بعد حصول حزبه على المركز الثاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات الإسرائيلية.. لبيد: علينا انتظار النتائج النهائية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات الإسرائيلية.. لبيد: علينا انتظار النتائج النهائية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).