2022/11/02 | 03:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: مع شروع الوزراء العراقيون في الحكومة الجديدة بأعمالهم، رصدت المسلة، الدعوات...

ظهرت المقالة المسؤول العراقي..



متى يكف عن الاستعراض بالصور والتصريحات ويركز على الانتاج والخدمة؟ أولاً على المسلة.

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