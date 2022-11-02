2022/11/02 | 03:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، يوم الثلاثاء، أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات العامة بلغت 71.3٪.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الانتخابات في إسرائيل: نسبة التصويت هي الأعلى منذ 2015) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الانتخابات في إسرائيل: نسبة التصويت هي الأعلى منذ 2015) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).