نتانياهو: نحن أقرب إلى نصر كبير

2022/11/02 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتانياهو، الأربعاء، "نحن أقرب إلى نصر كبير"، بعد أن أشارت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية إلى فوز حزبه بالمركز الأول.

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