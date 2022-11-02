2022/11/02 | 05:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الثلاثاء، إن بلاده "ستستخدم كل أداة مناسبة لفضح ومواجهة والتصدي لتصدير إيران الأسلحة لروسيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تتوعد إيران لتصديرها أسلحة لروسيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تتوعد إيران لتصديرها أسلحة لروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).