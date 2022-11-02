وزير الأوقاف المغربي يعلق على حادثة

2022/11/02 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الأوقاف المغربي، أحمد التوفيق، أن الأخطاء الموجودة في المصاحف الخاصة في ضعاف البصر والتي توزعها "مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف"، غير مؤثرة وأنها تتعلق بأخطاء قليلة وبسيطة بحركات تشكيل بعض الكلمات.

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