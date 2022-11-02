"توجيهات".. هكذا ستتعامل قطر مع المثليين والقبلات الحميمية بالشوارع

2022/11/02 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن قطر ستسمح برفع أعلام الفخر لمجتمع الميم والتظاهرات السلمية، بالإضافة إلى التقبيل في الأماكن العامة وذلك خلال الفترة التي تستضيف فيها كأس العالم لكرة القدم.

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