زلة لسان من بايدن حول حرب العراق تثير تفاعلا على تويتر.. وهذا ما قاله عن ابنه

2022/11/02 | 08:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت زلة لسان للرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول "حرب العراق" تفاعلا، الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي

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