أكبر مستهلك نفايات.. دراسة: الحيتان تبتلع ملايين الجزيئات البلاستيكية

2022/11/02 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة حديثة، أن الحيتان تبتلع ملايين جزيئات البلاستيك يوميا، مما يجعلها أكبر مستهلك للنفايات البلاستيكية على هذا الكوكب.

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