2022/11/02 | 09:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تسببت العاصفة “نالغي” الاستوائية التي ضربت الفلبين في مقتل 121 شخصا، وفقدان 36 آخرين، كما تضرر أكثر من 3.18 مليون شخص، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل.ووفقا لتقرير صدر اليوم الأربعاء عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع عدد ضحايا العاصفة “نالغي” في الفلبين إلى أكثر من 120 شخصا المركز الخبري الوطني.

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