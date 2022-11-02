2022/11/02 | 09:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني للمرة الثانية خلال أسبوع، إدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعلومات خاطئة خلال خطاب له، حيث زعم أن نجله الراحل “بو” فقد حياته أثناء خدمته في العراق، وهذا غير صحيح.وفي اجتماع له […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمرة الثانية في أسبوع..



بايدن بهفوا وبعتذر: ابني مات في العراق المركز الخبري الوطني.

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