شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يعقد ثاني جلساته ويصوت على ستة قرارات في نشرة الـ 8صباحا



شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يعقد ثاني جلساته ويصوت على ستة قرارات في نشرة الـ 8صباحا
2022/11/02 | 09:05 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 51amH69sgnk

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