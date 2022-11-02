2022/11/02 | 09:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم الأربعاء، عن “تورط” موظف في هيأة النزاهة، بواقعة سرقة أموال الأمانات الضريبية، المعروفة بـ”سرقة القرن”، مشيرا إلى أنه غادر العراق بعد أن منتحه الهيأة إجازة 4 سنوات.

وقال خشان في تدوينة: “هيأة النزاهة متورطة في سرقة القرن.



بشير الموظف في هيأة النزاهة الذي أجرى التحري على صكوك صرف الأمانات، منحته الهيأة إجازة لأربع سنوات، وغادر الى تركيا، وكذلك حصلت زوجته على إجازة وغادرت العراق، ومعلوماتي تشير الى إنه باع البيت الذي يملكه ولن يعود الى العراق”.

وأضاف أنه “وفي ضوء هذا الهروب من العراق، يثير كتاب مدير عام دائرة التحقيقات، كريم بدر الغزي الى الهيأة العامة للضرائب الذي أطلق يدها، ألف علامة استفهام وعشرة أضعاف هذا العدد من علامات التعجب والاستغراب! هذا بالإضافة الى طلب النائب عالية نصيف من هيأة النزاهة التحقيق في ما معلومات عن عودته الى العراق بطائرة المتهم نور زهير جاسم الخاصة”.

واختتم خشان تغريدته بعبارة: “هيأة النزاهة بحاجة الى نزاهتين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للنزاهة “دور” في “سرقة القرن” .. نائب يفضح موظفاً “هارباً” مرر صكوك الأمانات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للنزاهة “دور” في “سرقة القرن” .. نائب يفضح موظفاً “هارباً” مرر صكوك الأمانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).