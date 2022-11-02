2022/11/02 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر محلي، اليوم الأربعاء، بإخماد حريق اندلع بعدد من المحال التجارية شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق اندلع بعدد من المحال التجارية بمنطقة شارع فلسطين قرب تقاطع الموال شرقي بغداد".

وأضاف ان "الحريق اسفر عنه اضرار مادية فقط دون تسجيل خسائر بشرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير يلتهم عدداً من المحال التجارية في شارع فلسطين شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير يلتهم عدداً من المحال التجارية في شارع فلسطين شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).