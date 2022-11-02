ضبط 6 حاويات مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر

2022/11/02 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت هيئة الكمارك، اليوم الأربعاء، ضبط (٦) حاويات مخالفة للضوابط والاستيراد في مركز كمرك ام قصر الشمالي.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم ضبط (٦) حاويات محملة بمادة الرز في مركز كمرك ام قصر الشمالي لمخالفتها لضوابط وشروط الاستيراد".

و اكدت الهيئة بحسب البيان انه "تم اتخاذ الاجراءات كافة اللازمة بحقها، مشيرةً الى ان "العملية تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية وبإسناد من شرطة الكمارك".

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