خشان يكشف عن تورط النزاهة بسرقة القرن.. موظف فيها باع بيته وسافر الى تركيا

2022/11/02 | 10:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو مجلس النواب باسم خشان اليوم الاربعاء، عن تورط هيئة النزاهة بصفقة القرن.وقال خشان في ايضاح تابعته ايرث نيوز، ان “بشير الموظف في هيأة النزاهة الذي أجرى التحري على صكوك صرف الأمانات، منحته الهيأة إجازة لأربع سنوات، وغادر الى تركيا، وكذلك حصلت زوجته على إجازة وغادرت العراق، ومعلوماتي تشير الى إنه […]

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