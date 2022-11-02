قد تشتعل ومحركها متوقف..

2022/11/02 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت شركة هيونداي أكثر 44 ألف سيارة من طراز "سانتا في سبورت" الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز العام 2018، وذلك بسبب عطل في وحدة نظام المكابح المانعة للانغلاق، والذي قد يتسبب في حدوث ماس كهربائي واندلاع الحريق في المحرك أثناء وقوف المركبة.

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