2022/11/02 | 10:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة تسويق النفط ” سومو”، أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 77.33 دولاراً خلال تشرين الأول الماضي.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في شهر تشرين الاول بأقل من 10.98 دولارا فقط عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ من (88.31 ) دولاراً، بحسب الإحصائية الصادرة عن الوزارة .

وقالت سومو في أحدث احصائية، ان “مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر تشرين الاول الماضي بلغت 342 الف و800 برميل”، مبينة ان “معدل التصدير بلغ 11 الف برميل يوميا”.

واضافت سومو ان “معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 77.33 دولارا”، مبينة ان “قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 26 مليونا و508 ألآف و724 دولارا”.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد ليتم المباشرة مرة أخرى في نيسان الماضي، ليتم ايقافها في شهر اب لتعاود من جديد في شهر أيلول الماضي.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سومو: العراق يبيع النفط للأردن بخصم 11 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سومو: العراق يبيع النفط للأردن بخصم 11 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).