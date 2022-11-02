الصين..اغلاق منطقة تضم أكبر مصنع لشركة ‘آبل’

2022/11/02 | 10:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، إغلاق منطقة تشنغتشو، التي تضم أكبر مصنع لشركة “آبل” المنتجة لهواتف آيفون، وذلك على خلفية رصد إصابات بفيروس كورونا.وفر عشرات العمال من مصنع “آيفون” في الصين، […]

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