خشان يكشف عن تورط هيئة النزاهة بسرقة القرن

2022/11/02 | 10:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم الأربعاء، تورط هيئة النزاهة الاتحادية في “سرقة القرن” التريليونية من أمانات الضرائب.وقال خشان، في تدوينة له على موقع فيسبوك، تابعها / المركز الخبري الوطني/: إن […]

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