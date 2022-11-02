2022/11/02 | 10:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب باسم خشان..هيأة النزاهة متورطة في سرقة القرن.بشير الموظف...

ظهرت المقالة خشان: مسؤول بالنزاهة متورط في نهب مليارات الامانات..



غادر الى تركيا أولاً على المسلة.

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