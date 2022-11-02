رداً على بيونغ يانغ: كوريا الجنوبية تطلق 3 صواريخ جو-أرض باتجاه الحدود مع الجارة الشمالية

2022/11/02 | 10:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الكوري الجنوبي إنه أطلق 3 صواريخ جو أرض باتجاه شمال حدوده البحرية مع كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء.ويأتي هذا ردا على إطلاق كوريا الشمالية ما لا يقل عن 10 صواريخ في وقت سابق اليوم، بما في ذلك صاروخ … Readmore

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