2022/11/02 | 11:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tWOgAgPfgTY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في البصرة: محاربة الفساد في البصرة هدفها إقصاء الخصوم السياسيين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في البصرة: محاربة الفساد في البصرة هدفها إقصاء الخصوم السياسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).