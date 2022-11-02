مجلس الوزراء برئاسة السوداني يصدر عدداً من القرارات

2022/11/02 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلّف مجلس الوزراء العراقي وزارة المالية باستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية لغرض تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا.وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، فقد ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، وتضمنت مناقشة … Readmore

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