قاسم الاعرجي: إنهاء ملف مخيم الهول خطوة أساسية لتجفيف المنبع البشري للإرهاب

2022/11/02 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إنهاء ملف مخيم الهول خطوة أساسية لتجفيف المنبع البشري للإرهاب.وقال الأعرجي في تغريدة على “تويتر”، “نثمّن عالياً قرار الحكومة الهولندية إعادة (28) طفلاً و(9) نساء من مخيم الهول السوري”.وحث الأعرجي “الدول الأخرى … Readmore

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