وزير النفط يصدر 8 توجيهات تتضمن تجهيز المولدات الأهلية والالتزام بالخطة الوقودية

2022/11/02 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدر وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، 8 توجيهات تتضمن تجهيز المولدات الأهلية والالتزام بالخطة الوقودية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وزير النفط حيان عبد الغني ترأس اجتماع العمليات القيادي الذي يعقد بشكل منتظم لبحث المواضيع التي تتعلق بشؤون التوزيع والتصفية وتجهيز الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والقطاع الخاص والمواطنين"، مبينة أن "الاجتماع حضره الوكلاء والمدراء العامين للشركات والدوائر المعنية وممثل عن وزارة الكهرباء والمكتب الاعلامي".

وأكد عبد الغني خلال الاجتماع وفقاً للبيان "حرص الوزارة على النهوض بقطاعات التوزيع والتصفية والعمل على رفع الطاقة التكريرية للمصافي الوطنية وصولاً الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية"، مشيراً الى "العمل على تشجيع الاستثمارات في هذه المجالات".

وأوضح، أن "البرنامج الحكومي يؤكد على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، من خلال تلبية الحاجات الرئيسية لهم ، والعمل على زيادة الانتاج والصادرات النفطية وتطوير البنى التحتية، وتعظيم الإيرادات المالية المتأتية من تصدير النفط دعماً للاقتصاد الوطني".

واشار الى "ضرورة تنفيذ الشركات والدوائر المعنية لمفردات خارطة الطريق التي تهدف الى تحقيق خطط الإرتقاء بعمل الوزارة والخدمات المقدمة للمواطنين ومنها:

-الالتزام بتوقيتات توزيع مادة النفط الابيض وفق البطاقات الوقودية لجميع المحافظات .

- الاسراع بتنفيذ خطط زيادة إنتاج المصافي الوطنية وصولاً للإكتفاء الذاتي .

- العمل على تعظيم الخزين الاستراتيجي للمنتجات النفطية ، والعمل على تحقيق انسيابية في تدفق المنتجات النفطية من المستودعات الى المواطنين والمنافذ التوزيعية .

-الالتزام بالخطة الوقودية الخاصة بتجهيز وزارة الكهرباء بإحتياجاتها من أنواع الوقود .

-أستمرار العمل بتجهيز المولدات الاهلية بالحصص المقررة من وقود الكاز .

-الإسراع بوضع خطط وآليات جديدة لزيادة مساحة أستخدام وقود الغاز السائل "LPG" للمركبات من خلال زيادة عدد الورش المتخصصة في نصب منظومة الغاز بجميع المحافظات .

- العمل على تشجيع المجمعات السكنية والمستشفيات والمطاعم على استخدام الغاز السائل

عبر منظومات الخزانات والانابيب ، بالتعاون مع شركة تعبئة وخدمات الغاز .

- الارتقاء بعمل المنافذ التوزيعية ومحطات تعبئة الوقود ، والاهتمام بتوفيرالخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين ، فضلاً عن الاهتمام بالذائقة الجمالية والتعامل الحضاري .

فيما أكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس "نجاح الوزارة في تنفيذ مفردات الخطة الوقودية، رغم التحديات الكثيرة، عبر تلبية احتياجات محطات الطاقة الكهربائية ومولدات القطاعات الحكومية والاهلية، فضلاً عن المباشرة في توزيع مادة النفط الابيض وفق البطاقة الوقودية والحصص المقررة على المحافظات الشمالية، تعقبها عملية التوزيع على المحافظات الوسطى والجنوبية".

ولفت الى أن "الوزارة ماضية في تنفيذ خطط زيادة الانتاج الوطني من المنتجات النفطية، من خلال تنفيذ العديد من مشاريع النهوض بالصناعة التكريرية".

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