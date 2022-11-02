المصرف الأهلي العراقي يفتح خط ائتمان بقيمة 10 ملايين دولار مع

2022/11/02 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وقع المصرف الأهلي العراقي، وهو جزء من مجموعة كابيتال بنكا، اتفاقية مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، وتقتضي الاتفاقية فتح خط ائتمان بقيمة (10 ملايين دولار)، وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والعراق.

وبموجب الاتفاقية، سيفتح مكتب أبوظبي للصادرات خط ائتمان للمصرف الأهلي العراقي لإعادة إقراضه للمشترين والمستوردين من المستثمرين العراقيين لشراء السلع والخدمات من مصدّر إماراتي.

ووقع اتفاقية التمويل عبر تقنية الاتصال المرئي، خليل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، ومن الجانب العراقي أيمن أبو دهيم، المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، وحضر التوقيع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد أيمن أبو دهيم، أن "الاتفاقية خطوة مهمة لتطوير علاقات التعاون المشترك بين الإمارات والعراق في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تساهم في توفير التمويل المناسب لدعم حركة التبادل التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي للبلدين"، متطلعاً إلى "تحقيق هذه الاتفاقية غايتها وتلبي الطموحات والأهداف المشتركة، لا سيما وأن الاتفاقية ستتيح للشركات العراقية الاستفادة من التمويلات والمزايا التنافسية التي يقدمها «أبوظبي للصادرات» والتي تدعم استيراد السلع والمنتجات الإماراتية بطرق ميسرة وآمنة".

وقال محمد سيف السويدي: "تأتي الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها المكتب لتعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية الإقليمية والعالمية حرصاً منه على توفير خطوط ائتمانية جديدة لتحفيز المشترين الخارجيين على استيراد السلع والخدمات ذات المنشأ الإماراتي، إضافة إلى دورها في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام للبلدين".

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