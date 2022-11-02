2022/11/02 | 11:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في البورصة المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146.300 دينار لكل 100 دولار.

فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146.200 دينار لكل 100 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع طفيف في سعر الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع طفيف في سعر الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).