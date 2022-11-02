بغداد وواسط.. حريق وضحايا بهجوم مسلح ومشاجرة

2022/11/02 | 11:21 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخرين نتيجة هجوم مسلح ومشاجرة في حادثين منفصلين في العاصمة بغداد، في وقت عثرت قوة أمنية على جثة فتاة في محافظة واسط.

وقال المصدر، إن مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع بيجو فتحوا نيران أسلحتهم تجاه شخصين أحدهما منتسب في وزارة الداخلية ضمن منطقة العبيدي، شرقي بغداد، ما اسفر عن مقتل أحدهما وإصابة المنتسب بجروح خطيرة، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وفي حادث آخر، اندلعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص قرب ساحة عنتر في منطقة الاعظمية ببغداد، تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ما اسفر عن اصابة أشقاء اثنين من طرفي المشاجرة.

وبحسب المصدر الأمني، فإن مطلق النار من الهرب الى جهة مجهولة، مشيرا الى نقل المصابين للمستشفى وفتح تحقيق بالحادث.

وفي بغداد أيضا، تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق اندلع بعدد من المحال التجارية بمنطقة شارع فلسطين قرب تقاطع الموال شرقي بغداد، دون خسائر بشرية.

وفي محافظة واسط، عثرت الجهات الأمنية على جثة فتاة مجهولة الهوية تبلغ من العمر ما يقارب (16) عاماً وعليها آثار اطلاقات نارية، مدفونة باحدى الأراضي الزراعية في قضاء الحي جنوب المحافظة.

ووفقاً لمصدر أمني، فقد فتح تحقيقاً في الحادث لكشف ملابساته من قبل الجهات الأمنية المختصة.

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