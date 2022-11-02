وزير الداخلية يوجه تحذيرا للضباط الذين يرتادون

2022/11/02 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، تحذيرا الى الضباط الذين يرتادون النوادي الليلية.

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