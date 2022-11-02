2022/11/02 | 11:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yhXkammECHs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معرض بغداد الدولي يفتتح دورته 46 بمشاركة 12 دولة و350 شركة محلية وأجنبية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معرض بغداد الدولي يفتتح دورته 46 بمشاركة 12 دولة و350 شركة محلية وأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).