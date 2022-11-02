2022/11/02 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توعد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، بعقوبات مشددة على مرتادي النوادي الليلية من الضباط.وقال الشمري في كلمة له خلال اجتماعه مع مديرية امن الافراد، تلقاها /المركز الخبري الوطني/: إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية: عقوبتي شديدة على الضباط الذين يتوجهون للنوادي الليلية المركز الخبري الوطني.

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